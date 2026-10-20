ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
1158
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 21 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар перевалив за 45 гривень, досягнувши позначки 45,07 грн.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Курс валют на 21 жовтня.

Курс валют на 21 жовтня. / © Associated Press

НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 21 жовтня. Долар додав у ціні ще 7 коп. Євро залишився без змін. Вартість злотого зменшилася на 1 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 45,07 (+7 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,53 (0 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий— 11,54 (-1 коп.)

Нагадаємо, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що можливості НБУ стримувати курс долара завдяки здешевленню євро фактично вичерпалися. На це вплинули низькі котирування європейської валюти щодо долара та ситуація на міжбанківському валютному ринку. Водночас українці продовжують активно скуповувати валюту на готівковому ринку, намагаючись скористатися нинішнім курсом.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie