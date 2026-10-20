- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 1158
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 21 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар перевалив за 45 гривень, досягнувши позначки 45,07 грн.
НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 21 жовтня. Долар додав у ціні ще 7 коп. Євро залишився без змін. Вартість злотого зменшилася на 1 коп.
Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 45,07 (+7 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,53 (0 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий— 11,54 (-1 коп.)
Нагадаємо, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що можливості НБУ стримувати курс долара завдяки здешевленню євро фактично вичерпалися. На це вплинули низькі котирування європейської валюти щодо долара та ситуація на міжбанківському валютному ринку. Водночас українці продовжують активно скуповувати валюту на готівковому ринку, намагаючись скористатися нинішнім курсом.