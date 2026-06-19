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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 22 червня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Після вихідних курс валют зміниться несуттєво. Зокрема, долар втрати лише 1 коп.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют.

НБУ встановив курс валют на понеділок, 22 червня. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 22 червня. Долар втратив 1 коп. Євро зріс на 1 коп. Злотий також зменшився на 1 коп.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,90 (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,46 (+1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,07 (-1 коп.).

Нагадаємо, парламентарка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Кабінет міністрів готує бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка передбачає два сценарії розвитку залежно від ситуації на фронті. Зокрема, урядовці оприлюднили прогнози щодо курсу долара, який перевалить за 50.

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Дата публікації
Кількість переглядів
358
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