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Курс валют на 22 червня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Після вихідних курс валют зміниться несуттєво. Зокрема, долар втрати лише 1 коп.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 22 червня. Долар втратив 1 коп. Євро зріс на 1 коп. Злотий також зменшився на 1 коп.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,90 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,46 (+1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,07 (-1 коп.).
Нагадаємо, парламентарка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Кабінет міністрів готує бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка передбачає два сценарії розвитку залежно від ситуації на фронті. Зокрема, урядовці оприлюднили прогнози щодо курсу долара, який перевалить за 50.
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