Курс валют на 22 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних гривня посилиться щодо іноземної валюти.
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 22 грудня. Долар втратив 9 коп. Євро зменшився у ціні на 12 коп. Польський злотий - 2 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,24 (-9 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,47 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,74 (-5 коп.)
Нагадаємо, в Україні триває виплата коштів “зимової підтримки”. Приймання заявок на “зимові 6500”, які призначені для тих, хто опинився у складних обставинах, вже закінчився. А от на “зимову 1000” податися можна до 24 грудня.