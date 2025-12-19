ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 22 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних гривня посилиться щодо іноземної валюти.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк становив курс валют на понеділок, 22 грудня. / © УНІАН

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 22 грудня. Долар втратив 9 коп. Євро зменшився у ціні на 12 коп. Польський злотий - 2 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,24 (-9 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 49,47 (-12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,74 (-5 коп.)

Нагадаємо, в Україні триває виплата коштів “зимової підтримки”. Приймання заявок на “зимові 6500”, які призначені для тих, хто опинився у складних обставинах, вже закінчився. А от на “зимову 1000” податися можна до 24 грудня.

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie