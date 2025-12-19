Курс валют на 22 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк становив курс валют на понеділок, 22 грудня. / © УНІАН

Реклама

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 22 грудня. Долар втратив 9 коп. Євро зменшився у ціні на 12 коп. Польський злотий - 2 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,24 (-9 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,47 (-12 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,74 (-5 коп.)

Нагадаємо, в Україні триває виплата коштів “зимової підтримки”. Приймання заявок на “зимові 6500”, які призначені для тих, хто опинився у складних обставинах, вже закінчився. А от на “зимову 1000” податися можна до 24 грудня.

Реклама