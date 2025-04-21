Курс валют на 22 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН.ua

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Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 22 квітня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 41,37 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,37 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро — 47,76 (+74 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,17 (+18 коп.)

Нагадаємо, курс валют продовжує створювати сюрпризи, але цього разу приємні — після нетривалого зростання американська валюта знову здешевшала. Дехто з аналітиків вважає, що тут є внесок і пересічних українців, бо останнім часом населення менше довіряє долару — попит на нього знижується.

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