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Курс валют на 22 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
Американський долар впав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 22 квітня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 41,37 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,37 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,76 (+74 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,17 (+18 коп.)
Нагадаємо, курс валют продовжує створювати сюрпризи, але цього разу приємні — після нетривалого зростання американська валюта знову здешевшала. Дехто з аналітиків вважає, що тут є внесок і пересічних українців, бо останнім часом населення менше довіряє долару — попит на нього знижується.