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Курс валют на 22 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Продавати валюту наразі не варто без нагальної потреби, радять фінансові аналітики.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 22 липня. Долар виріс на 6 коп. Євро додало ще 19 коп. Злотий подорожчав на 6 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара • 1 долар США — 41,81 (+6 коп.)
Курс євро • 1 євро — 48,79 (+19 коп.)
Курс злотого • 1 польський злотий — 11,49 (+6 коп.)
Зазначимо, на фінансовому ринку України майже штиль, однак фінансові аналітики передбачають, що курс валют в Україні буде стабільним недовго. Буря може гримнути уже у серпні 2025 року, незважаючи на те, що літо традиційно є спокійним сезоном.