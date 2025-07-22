ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 22 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Продавати валюту наразі не варто без нагальної потреби, радять фінансові аналітики.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Обмін валют

Обмін валют / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 22 липня. Долар виріс на 6 коп. Євро додало ще 19 коп. Злотий подорожчав на 6 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара • 1 долар США — 41,81 (+6 коп.)

Курс євро • 1 євро — 48,79 (+19 коп.)

Курс злотого • 1 польський злотий — 11,49 (+6 коп.)

Зазначимо, на фінансовому ринку України майже штиль, однак фінансові аналітики передбачають, що курс валют в Україні буде стабільним недовго. Буря може гримнути уже у серпні 2025 року, незважаючи на те, що літо традиційно є спокійним сезоном.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie