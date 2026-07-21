Курс валют на 22 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют. / © УНІАН

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Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 22 липня. Долар знову додав — ще 5 коп. Водночас євро і злотий залишилися без змін.

Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

1 долар США — 44,75 (+5 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,09 (0 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,79 (0 коп.)

Як повідомлялося, у червні цього року інфляція в Україні сповільнилася до 7,2% у річному вимірі, а в місячному — споживчі ціни навіть знизилися на 0,1%. Втім, Нацбанк застерігає, що найближчими місяцями ціновий тиск на українську економіку посилиться.

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