Курс валют на 22 серпня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 19 серпня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 16 копійок і становить 41,21 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,21 (-16 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,98 (+82 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,28 (-5 коп.)

Нагадаємо, минулий тиждень аналітики назвали «часом невиправданих надій». Це стосується й курсу валют в Україні.

Зустріч на Алясці американського президента Дональда Трампа з російським Володимиром Путіним не сильно, але вдарила по курсу долара, попри вихідні 16-17 серпня.

Про те, чого очікувати від курсу поточного тижня, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.