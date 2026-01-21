Курс валют на 22 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 22 січня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 8 копійок і становить 43,17 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 6 копійок) та злотого (втратив 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,17 (-8 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,66 (-6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,98 (-1 коп.)

Нагадаємо, банкір розповів, що буде з курсом долара та євро протягом тижня. Тарас Лєсовий прогнозує певне зниження курсів протягом 19-25 січня.

Курси купівлі-продажу долара на готівковому ринку будуть становити 42,8-43,5 грн, а євро — 49-50,5 грн.

На міжбанківському ринку курс купівлі долара очікується на рівні 42,6 грн, а продажу — 43,6 грн. Для євро — 49-50,5 грн.

За даними банкіра, різниця між курсами купівлі та продажу долара в касах банків наступного тижня може становити до 0,5-0,6 грн, а євро — до 0,8-1 грн. В обмінниках різниця для долара може бути на рівні до 0,6-1 грн, а для євро — до 1-1,3 грн.