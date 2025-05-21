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Курс валют на 22 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Гривня значно послабилася щодо євро.
НБУ встановив офіційний курс валют на 22 травня. Долар втратив ще 5 коп. Євро зріс аж на 26 коп. Тим часом вартість злотого зросла на 7 коп.
Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,45 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 46,91 (+26 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,05 (+7 коп.)
Нагадаємо, аналітики інвесткомпанії ICU спрогнозували, що буде з курсом долара найближчими місяцями. НБУ наразі підтримує курс американської валюти на рівні 41,5 грн.