Курс валют на 22 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 22 травня. / © Національний банк України

Реклама

НБУ встановив офіційний курс валют на 22 травня. Долар втратив ще 5 коп. Євро зріс аж на 26 коп. Тим часом вартість злотого зросла на 7 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

1 долар США — 41,45 (-5 коп.)

Курс євро

1 євро — 46,91 (+26 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,05 (+7 коп.)

Нагадаємо, аналітики інвесткомпанії ICU спрогнозували, що буде з курсом долара найближчими місяцями. НБУ наразі підтримує курс американської валюти на рівні 41,5 грн.

Реклама

Дата публікації 12:21, 15.04.25 Кількість переглядів 206 Євро сягнув максимуму! Що буде з курсом валют в Україні?