ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
428
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 22 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня значно послабилася щодо євро.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Долар.

НБУ встановив курс валют на 22 травня. / © Національний банк України

НБУ встановив офіційний курс валют на 22 травня. Долар втратив ще 5 коп. Євро зріс аж на 26 коп. Тим часом вартість злотого зросла на 7 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,45 (-5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 46,91 (+26 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,05 (+7 коп.)

Нагадаємо, аналітики інвесткомпанії ICU спрогнозували, що буде з курсом долара найближчими місяцями. НБУ наразі підтримує курс американської валюти на рівні 41,5 грн.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie