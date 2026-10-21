- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 134
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 22 жовтня: скільки будуть коштувати долар, євро та злотий
Гривня зміцнилася щодо американського долара, але вартість євро знову збільшилася.
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 22 жовтня. Долар після зростання втратив у ціні 5 коп, євро зріс на 3 коп, злотий додав 4 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,02 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,56 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий— 11,58 (+4 коп.)
Нагадаємо, на тлі невизначеності на валютному ринку експертам дедалі складніше дати однозначну відповідь на запитання про те, купувати чи продавати валюту в Україні зараз. Водночас аналітики радять диверсифікувати заощадження та подбати про фінансову подушку безпеки.
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: