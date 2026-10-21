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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Курс валют на 22 жовтня: скільки будуть коштувати долар, євро та злотий

Гривня зміцнилася щодо американського долара, але вартість євро знову збільшилася.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют в Україні.

Курс валют в Україні / © УНІАН

Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 22 жовтня. Долар після зростання втратив у ціні 5 коп, євро зріс на 3 коп, злотий додав 4 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 45,02 (-5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,56 (+3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий— 11,58 (+4 коп.)

Нагадаємо, на тлі невизначеності на валютному ринку експертам дедалі складніше дати однозначну відповідь на запитання про те, купувати чи продавати валюту в Україні зараз. Водночас аналітики радять диверсифікувати заощадження та подбати про фінансову подушку безпеки.

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