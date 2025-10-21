- Дата публікації
Категорія
- Гроші
135
1 хв
Курс валют на 22 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Гривня зміцнішала щодо іноземної валюти: долар, євро і злотий зменшилися у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 22 жовтня. Долар втратив 1 коп. Євро зменшився аж на 19 коп. Польський злотий - мінус 3 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,74 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,47 (-19 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,43 (-3 коп.)
Нагадаємо, в Україні долар продовжує дорожчати - цей тренд не міняється від початку жовтня. експерт Андрій Забловський говорить, що девальваційний тиск на гривню посилюється, але Нацбанк поки не дає курсу на міжбанківському ринку вийти за 42 грн.