Курс валют на 22 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня зміцнішала щодо іноземної валюти: долар, євро і злотий зменшилися у ціні.

Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на середу, 22 жовтня. / © Державна фіскальна служба України

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 22 жовтня. Долар втратив 1 коп. Євро зменшився аж на 19 коп. Польський злотий - мінус 3 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,74 (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,47 (-19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,43 (-3 коп.)

Нагадаємо, в Україні долар продовжує дорожчати - цей тренд не міняється від початку жовтня. експерт Андрій Забловський говорить, що девальваційний тиск на гривню посилюється, але Нацбанк поки не дає курсу на міжбанківському ринку вийти за 42 грн.

