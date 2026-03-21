Курс валют на 23 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних гривня зміцниться щодо американського долара. Втім, щодо євро - ситуація протилежна.

Олена Капнік
Курс валют

Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 23 березня. / © Національний банк України

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 23 березня. Долар втратив 14 коп. Євро злетів аж на 17 коп. Злотий додав 6 коп.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,82 (-14 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,67 (+17 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,85 (+6 коп.)

Як повідомлялося, останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору. Незважаючи на це, економіст Олег Пендзин переконаний, що приводів для панічного виходу з гривневих інструментів немає. Втім, його колега Андрій Забловський вважає нинішній момент найгіршим для будь-яких різких рухів з валютою.

