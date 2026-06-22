Курс валют на 23 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют / © ТСН.ua

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Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 23 червня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США не змінилася і становить 44,90 грн. Натомість показники євро та злотого змінилися: втратили 5 та 3 копійки відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,90 (±0 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,41 (-5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,04 (-3 коп.).

Як ми писали, протягом наступного тижня валютний ринок України, за прогнозом банкіра Тараса Лєсового, залишатиметься відносно стабільним без різких коливань. Долар, ймовірно, торгуватиметься у межах усталеного коридору, водночас євро визначатиметься динамікою світової пари EUR/USD. Основний вплив на курс матимуть баланс попиту і пропозиції та інтервенції Нацбанку. Загалом експерт не очікує суттєвих сюрпризів на ринку валюти.

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