Курс валют на 23 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН.ua

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Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 23 квітня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 14 копійок і становить 41,51 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,51 (+14 коп.)

Курс євро

1 євро — 47,76 (-5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,17 (-3 коп.)

Нагадаємо, курс валют продовжує створювати сюрпризи, але цього разу приємні — після нетривалого зростання американська валюта знову здешевшала. Дехто з аналітиків вважає, що тут є внесок і пересічних українців, бо останнім часом населення менше довіряє долару — попит на нього знижується.

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