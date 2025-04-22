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Курс валют на 23 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
Американський долар зріс у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 23 квітня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 14 копійок і становить 41,51 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,51 (+14 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,76 (-5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,17 (-3 коп.)
Нагадаємо, курс валют продовжує створювати сюрпризи, але цього разу приємні — після нетривалого зростання американська валюта знову здешевшала. Дехто з аналітиків вважає, що тут є внесок і пересічних українців, бо останнім часом населення менше довіряє долару — попит на нього знижується.