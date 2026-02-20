Курс валют на 23 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 23 лютого. / © Reuters

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 23 лютого. Долар додав у ціні 1 коп. Євро залишився без змін. Злотий втратив 1 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,27 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,91 (0 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,05 (-1 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара в березні 2026-го. Так, на валютному ринку зміни курсу формуватимуться під впливом одразу кількох сильних факторів. Саме тому перший місяць весни для валютного ринку буде активним і непростим.

