Курс валют на 23 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних валюта зовсім трошки додасть у ціні.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 23 лютого. Долар додав у ціні 1 коп. Євро залишився без змін. Злотий втратив 1 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,27 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,91 (0 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,05 (-1 коп.)
