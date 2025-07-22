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Курс валют на 23 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 23 липня. Долар втратив у ціні ще 5 коп. Євро додало 7 коп. Злотий - зменшився на 2 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,76(-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,86 (+7 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,47(-2 коп.)
Як повідомлялося, в Україні подарунки можуть оподатковуватись. Усе залежить від суми та того, від кого ви їх отримали. Проте є винятки, які дозволяють не платити жодної копійки. Згідно з Податковим кодексом, українці не повинні сплачувати податки з подарунків, якщо їхня вартість не перевищує 25% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року.