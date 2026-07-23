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Курс валют на 23 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Гривня трохи зміцнилася щодо євро.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 23 липня Долар зріс ще на 2 коп. Євро втратив у ціні 3 коп. Тим часом злотий залишився без змін.
Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,77 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,06 (-3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,79 (0 коп.)
Нагадаємо, деяким українцям можуть заблокувати банківські картки через перевірку операцій за рахунками. НБУ направив фінустановам нові вказівки щодо перевірки клієнтів і уточнив, за якими ознаками виявляти фіктивні компанії.
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