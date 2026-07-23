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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Курс валют на 23 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Гривня трохи зміцнилася щодо євро.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют

Курс валют на 23 липня. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 23 липня Долар зріс ще на 2 коп. Євро втратив у ціні 3 коп. Тим часом злотий залишився без змін.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,77 (+2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,06 (-3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,79 (0 коп.)

Нагадаємо, деяким українцям можуть заблокувати банківські картки через перевірку операцій за рахунками. НБУ направив фінустановам нові вказівки щодо перевірки клієнтів і уточнив, за якими ознаками виявляти фіктивні компанії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
156
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