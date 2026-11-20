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Курс валют на 23 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Після вихідних іноземна валюта втратить у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 23 листопада. Долар зменшиться на 13 коп, євро втратить у ціні аж 26 коп., а польський злотий — 16 коп.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,92 грн (-13 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,27 грн (-26 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,06 грн (-16 коп.)
Нагадаємо, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин констатував, що на початку листопада НБУ зміг коштом значних продаж валюти на міжбанківському ринку зупинити зростання долара, яке відбувалося у другій половині жовтня. Втім, долар в Україні готує сюрприз.
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