Курс валют / © unsplash.com

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Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 23 листопада. Долар зменшиться на 13 коп, євро втратить у ціні аж 26 коп., а польський злотий — 16 коп.

Про це стало відомо з даних НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,92 грн (-13 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,27 грн (-26 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,06 грн (-16 коп.)

Нагадаємо, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин констатував, що на початку листопада НБУ зміг коштом значних продаж валюти на міжбанківському ринку зупинити зростання долара, яке відбувалося у другій половині жовтня. Втім, долар в Україні готує сюрприз.

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