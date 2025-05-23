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Курс валют на 23 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Долар в Україні знову здорожчав після двох днів зниження.
НБУ встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 23 травня. Долар додав 6 коп. Євро втратив 1 коп. Тим часом вартість злотого залишилася без змін.
Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,49 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 46,92 (+1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,05 (0 коп.)
Як повідомлялося, наразі курс валют в Україні поки відносно стабільний. Головною новиною минулого тижня на валютному ринку стало помітне здешевшання євро — його крос-курс до долара знизився майже на 1% або в середньому на 40 копійок.