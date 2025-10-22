Курс валют на 23 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валю на 23 жовтня. / © Reuters

Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 23 жовтня. Долар додав 1 коп. Євро зменшився ще на 11 коп. Польський злотий залишився без змін.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,75 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,36 (-11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,43 (-0 коп.)

Нагадаємо, 22 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державний бюджет на 2026 рік у першому читанні. Свої голоси за це рішення віддали 256 народних депутатів. Відомо, що парламентарі подали рекордну за останні 19 років кількість поправок до проєкту - аж 3339.

Міністр фінансів Сергій Марченко визнав, що бюджет на 2026 рік «у нас непростий». З його слів, пріоритетом залишається сектор безпеки й оборони, і всі відповідні видатки будуть забезпечені в повному обсязі.