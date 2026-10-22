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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Курс валют на 23 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня трохи послабилася щодо американського долара, який зріс на три копійки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют

Курс валют / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 23 жовтня. Долар додав 3 коп. Тим часом євро втратив у ціні аж 13 коп. Злотий зменшився на 4 коп.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 45,05 (+3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,43 (-13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий— 11,54 (-4 коп.)

Нагадаємо, експерт Андрій Забловський наголошує, що на готівковому ринку українці продовжують активно купувати валюту. За його словами, курс долара в Україні, який зараз перебуває на рівні понад 45 грн, дає змогу придбати валюту за вигіднішою ціною.

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