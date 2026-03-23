Курс валют на 24 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 20 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США не змынилася і становить 43,82 гривні. Натомість змінилися показники євро (додав 21 копійку) та злотого (зріс на 8 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,82 (±0 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,88 (+21 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,93 (+8 коп.)

Як ми писали раніше, курс долара перевищив 44 гривні і може зростати далі. Експерти пояснюють це сезонними чинниками, зокрема зростанням імпорту перед посівною та підвищеним попитом на валюту. Водночас значного обвалу не очікується, Нацбанк контролює ситуацію і стримує різкі коливанняю Фахівці радять не поспішати скуповувати валюту на піку, оскільки можливі короткострокові відкатні рухи курсу.