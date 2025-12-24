ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 24 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Зараз долар у банках трохи дорожчий за офіційний курс НБУ — це свідчить про стабільність гривні на міжбанку та готівковому ринку.

Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

В Україні середній курс продажу долара США в українських банках у середу, 24 грудня, становить 42,29 грн/дол., курс євро 

Про це повідомляє фінансовий портал «Мінфін».

Станом на 11:00 долар у середньому купували по 41,91 грн, продавали по 42,10 грн. В обмінниках курс купівлі долара становив 41,90 грн, продажу — 42,10 грн. На готівковому ринку приватні обмінники купували долар по 42,05 грн, продавали — по 42,15 грн.

У банках середній курс купівлі долара становив 41,80 грн, продажу — 42,29 грн.

Євро в середньому купували по 49,47 грн, продавали по 49,77 грн. В обмінниках курс купівлі євро становив 49,48 грн, продажу — 49,77 грн. У приватних обмінниках євро купували по 49,49 грн, продавали — по 49,78 грн.

У банках середній курс євро становив 49,20 грн у купівлі та 49,90 грн у продажу.

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 42,10 грн/дол., євро — 49,64 грн/євро.

У "ПриватБанку" долар купували по 41,60 грн, продавали по 42,20 грн, євро — відповідно по 48,75 грн та 49,75 грн.

Польський злотий за курсом НБУ коштує 11,73 грн. В обмінниках його купували в середньому по 11,65 грн, продавали — по 11,80 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде з доларом та євро перед Новим роком і одразу після.

