Курс валют на 24 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Реклама

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 24 квітня. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 6 копійок і становить 43,94 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 11 копійок) та злотого (впав на 2 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,94 (+6 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,38 (-11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,10 (-2 коп.)

Нагадаємо, економіст Олександр Савченко прогнозує, що курс долара в Україні може зрости до 45–46 гривень уже 2026 року, і нинішній рівень не є піковим. Серед причин: зростання інфляції, здорожчання товарів і пального, а також рекомендації МВФ щодо більш слабкої гри.