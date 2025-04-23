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Курс валют на 24 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Гривня послабшала щодо долара.
НБУ встановив официальний курс валют на четвер, 24 квітня. Долар додав 16 коп. Тим часом євро і злотий здешевшали на 17 коп. та 7 коп. відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США - 41,67 (+16 коп.)
Курс євро
1 євро - 47,57 (-17 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 11,07 (-7 коп.)
Як повідомлялося, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом євро після Пасхи .