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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Курс валют на 24 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Гривня послабшала щодо долара.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют на 24 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

© pixabay.com

НБУ встановив официальний курс валют на четвер, 24 квітня. Долар додав 16 коп. Тим часом євро і злотий здешевшали на 17 коп. та 7 коп. відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США - 41,67 (+16 коп.)

Курс євро

  • 1 євро - 47,57 (-17 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 11,07 (-7 коп.)

Як повідомлялося, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом євро після Пасхи .

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