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Курс валют на 24 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Гривня далі послаблює позиції щодо євро.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 24 липня. Долар залишився без змін. Євро додало ще 12 коп. Злотий зріс на 3 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,76 (0 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,98 (+12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,50 (+3 коп.)
Нагадаємо, аналітики прогнозують, що долар і євро скоро піднесуть нові сюрпризи. Буря може гримнути уже у серпні 2025 року, незважаючи на те, що літо традиційно є спокійним сезоном.