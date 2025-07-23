Курс валют на 24 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 24 липня. / © Associated Press

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Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 24 липня. Долар залишився без змін. Євро додало ще 12 коп. Злотий зріс на 3 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,76 (0 коп.)

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Курс євро

1 євро — 48,98 (+12 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,50 (+3 коп.)

Нагадаємо, аналітики прогнозують, що долар і євро скоро піднесуть нові сюрпризи. Буря може гримнути уже у серпні 2025 року, незважаючи на те, що літо традиційно є спокійним сезоном.

Дата публікації 22:02, 13.07.25 Кількість переглядів 28 Приголомшлива заява Трампа вже завтра! Кремль таки догрався зі США — озброять Україну до зубів?