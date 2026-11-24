Курс валют / © УНІАН

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Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 24 листопада. Долар зросте на 16 коп, євро додасть у ціні 18 коп., а польський злотий — 3 коп.

Про це стало відомо з даних НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 45,08 грн (+16 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,45 грн (+18 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,09 грн (+3 коп.)

Нагадаємо, раніше економіст здивував прогнозом про курс валют. Олег Пендзин пояснив, чому Нацбанк утримуватиме курс долара для стримування інфляції. Фахівець також назвав очікуваний курс готівкового й офіційного долара до кінця листопада 2026 року.

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