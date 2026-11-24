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Курс валют на 24 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий
Офіційні курсу долара і євро до гривні збільшаться.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 24 листопада. Долар зросте на 16 коп, євро додасть у ціні 18 коп., а польський злотий — 3 коп.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,08 грн (+16 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,45 грн (+18 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,09 грн (+3 коп.)
Нагадаємо, раніше економіст здивував прогнозом про курс валют. Олег Пендзин пояснив, чому Нацбанк утримуватиме курс долара для стримування інфляції. Фахівець також назвав очікуваний курс готівкового й офіційного долара до кінця листопада 2026 року.
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