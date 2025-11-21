ТСН у соціальних мережах

150
1 хв

Курс валют на 24 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних іноземна валюта значно додасть у вартості.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют на понеділок, 24 листопада. / © УНІАН

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 24 листопада. Долар зріс на 11 коп. Євро злетіло на 19 коп. Польський злотий додав 1 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,26 (+11 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,70 (+19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,47 (+1 коп.)

Нагадаємо, раніше стало відомо, які долари неможливо обміняти в Україні. Йдеться про специфічні номінали американської валюти, а також про банкноти в певному фізичному стані. Деяких купюр легше позбутися альтернативними шляхами, ніж знайти покупця в офіційних фінансових установах.

150
