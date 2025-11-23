ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 24 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Американський долар додав у ціні.

Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 24 листопада. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 11 копійок і становить 42,26 гривні. Змінилися й показники євро (додав 19 копійок) та злотого (додав 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,26 (+11 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,70 (+19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,47 (+1 коп.)

Раніше йшлося про те, яким буде курс долара до кінця листопада. За словами банкіра Тараса Лєсового, у листопаді та грудні традиційно набирає обертів сезон покупок. Через це зменшується інтерес до валютних операцій.

Ситуація в енергетиці країни, зокрема відключення світла, можуть формувати додатковий тиск на валютний ринок. Зокрема, ці чинники спонукають населення активніше купувати готівкову валюту "про запас", бізнес переглядати ціни.

Деталі — у матеріалі ТСН.ua.

