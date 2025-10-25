Курс валют на 25-26 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий

Долар додав у ціні / © pexels.com

Реклама

НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 41,90, євро — 48,55.

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п’ятницю.

Курс долара

Реклама

1 долар США — 41,90 грн

Курс євро

1 євро — 48,55 грн

Курс злотого

1 злотий — 11,47 грн

Раніше повідомлялося, що в Україні почав активно дорожчати долар. У жовтні офіційний курс валюти підвищився на понад 70 копійок — до 41,9 гривні.

Тим часом Міжнародний валютний фонд наполягає на девальвації національної валюти, повідомляють джерела Bloomberg, обізнані з перебігом переговорів між МВФ та НБУ. Ослаблення курсу гривні могло б допомогти поліпшити фінансову ситуацію України, збільшивши бюджетні надходження в національній валюті, вважають представники фонду.