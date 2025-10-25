- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 1112
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 25-26 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий
Валюта продовжує зростати.
НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 41,90, євро — 48,55.
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п’ятницю.
Курс долара
1 долар США — 41,90 грн
Курс євро
1 євро — 48,55 грн
Курс злотого
1 злотий — 11,47 грн
Раніше повідомлялося, що в Україні почав активно дорожчати долар. У жовтні офіційний курс валюти підвищився на понад 70 копійок — до 41,9 гривні.
Тим часом Міжнародний валютний фонд наполягає на девальвації національної валюти, повідомляють джерела Bloomberg, обізнані з перебігом переговорів між МВФ та НБУ. Ослаблення курсу гривні могло б допомогти поліпшити фінансову ситуацію України, збільшивши бюджетні надходження в національній валюті, вважають представники фонду.