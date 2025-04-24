- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 25 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
Американський долар зріс у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 25 квітня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 1 копійку і становить 41,68 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,68 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,41 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,09 (+2 коп.)
Нагадаємо, курс валют продовжує створювати сюрпризи, але цього разу приємні — після нетривалого зростання американська валюта знову здешевшала. Дехто з аналітиків вважає, що тут є внесок і пересічних українців, бо останнім часом населення менше довіряє долару — попит на нього знижується.