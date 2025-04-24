Курс валют на 25 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют

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Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 25 квітня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 1 копійку і становить 41,68 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,68 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро — 47,41 (-13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,09 (+2 коп.)

Нагадаємо, курс валют продовжує створювати сюрпризи, але цього разу приємні — після нетривалого зростання американська валюта знову здешевшала. Дехто з аналітиків вважає, що тут є внесок і пересічних українців, бо останнім часом населення менше довіряє долару — попит на нього знижується.

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