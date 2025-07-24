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Курс валют на 25 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Євро невпинно зростає у ціні і вже перевалило за позначку у 49 грн.
НБУ встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 25 липня. Долар додав 1 коп. Євро додало ще 12 коп. Злотий зріс на 3 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,77 (1 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,10 (+12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,53 (+3 коп.)
Як повідомлялося, на сьогодні у Польщі зареєстровані 29 044 компанії, власниками яких є громадяни України. Майже половину бізнесів — 13 014 — українці відкрили від початку повномасштабної війни.