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Курс валют на 25 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий
Іноземна валюта далі зростає у ціні — долар зріс ще на 27 копійок.
НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 25 листопада. Долар злетів аж на 27 коп, євро додасть ще 15 коп., а польський злотий — 2 коп.
Про це стало відомо з даних Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 45,35 грн (+27 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,60 грн (+15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,11 грн (+2 коп.)
Нагадаємо, в Україні за звичайні 25 копійок можуть заплатити понад 20 тисяч гривень. Однак їхню цінність визначає не лише рік випуску, а й дві малопомітні деталі. Особливо цінними для є рідкісні екземпляри 1992 року.
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