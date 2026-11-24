Курс валют. / © Національний банк України

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НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 25 листопада. Долар злетів аж на 27 коп, євро додасть ще 15 коп., а польський злотий — 2 коп.

Про це стало відомо з даних Національного банку.

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Курс долара

1 долар США — 45,35 грн (+27 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,60 грн (+15 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,11 грн (+2 коп.)

Нагадаємо, в Україні за звичайні 25 копійок можуть заплатити понад 20 тисяч гривень. Однак їхню цінність визначає не лише рік випуску, а й дві малопомітні деталі. Особливо цінними для є рідкісні екземпляри 1992 року.

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