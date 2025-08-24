- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 27
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 25 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
Американський долар зріс у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 25 серпня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 7 копійок і становить 41,28 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,28 (+7 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,91 (-7 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,23 (-5 коп.)
Нагадаємо, минулий тиждень аналітики назвали «часом невиправданих надій». Це стосується й курсу валют в Україні.
Зустріч на Алясці американського президента Дональда Трампа з російським Володимиром Путіним не сильно, але вдарила по курсу долара, попри вихідні 16–17 серпня.
Про те, чого очікувати від курсу поточного тижня, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.