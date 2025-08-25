ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
677
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 26 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних іноземна валюта сильно додала у вартості.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на 26 серпня. / © Reuters

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 26 серпня. Долар додав у ціні - аж 15 коп. Євро злетів на 56 коп. Польський злотий зріс на 14 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,43 (+15 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,47 (+56 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,37 (+14 коп.)

Нагадаємо, в Україні від 1 вересня деякому з пенсіонерів збільшать розмір виплат. У цьому місяці продовжує діяти програма надбавок для тих, чия пенсія менша за 10 340,35 грн. Зазначається, що подавати жодних заяв не потрібно. Гроші автоматично додаються до основної пенсії.

Дата публікації
Кількість переглядів
677
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie