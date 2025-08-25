- Дата публікації
Курс валют на 26 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних іноземна валюта сильно додала у вартості.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 26 серпня. Долар додав у ціні - аж 15 коп. Євро злетів на 56 коп. Польський злотий зріс на 14 коп.
Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 41,43 (+15 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,47 (+56 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,37 (+14 коп.)
