Курс валют на 26 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 26 серпня. / © Reuters

Реклама

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 26 серпня. Долар додав у ціні - аж 15 коп. Євро злетів на 56 коп. Польський злотий зріс на 14 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

1 долар США — 41,43 (+15 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,47 (+56 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,37 (+14 коп.)

Нагадаємо, в Україні від 1 вересня деякому з пенсіонерів збільшать розмір виплат. У цьому місяці продовжує діяти програма надбавок для тих, чия пенсія менша за 10 340,35 грн. Зазначається, що подавати жодних заяв не потрібно. Гроші автоматично додаються до основної пенсії.

Реклама