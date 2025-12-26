ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
450
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 26 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

В останній день тижня Нацбанк зміцнив гривню, валюта значно втратила у ціні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на п’ятницю, 26 грудня. / © Державна фіскальна служба України

Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 26 грудня. Долар втратив 22 коп. Євро зменшився у ціні на 26 коп. Польський злотий - на 10 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,93 (-22 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 49,42 (-26 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,69 (-10 коп.)

Як повідомлялося, НБУ змінив правила банківських переказів. Запущено сервіс трекінгу платежів у системі електронних платежів (СЕП), який дозволяє відстежувати проходження банківських переказів у режимі 24/7.

Дата публікації
Кількість переглядів
450
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie