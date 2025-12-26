- Дата публікації
Гроші
- 450
- 1 хв
Курс валют на 26 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
В останній день тижня Нацбанк зміцнив гривню, валюта значно втратила у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 26 грудня. Долар втратив 22 коп. Євро зменшився у ціні на 26 коп. Польський злотий - на 10 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,93 (-22 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,42 (-26 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,69 (-10 коп.)
Як повідомлялося, НБУ змінив правила банківських переказів. Запущено сервіс трекінгу платежів у системі електронних платежів (СЕП), який дозволяє відстежувати проходження банківських переказів у режимі 24/7.