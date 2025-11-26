Курс валют на 26 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на середу, 26 листопада. / © Національний банк України

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 26 листопада. Долар зріс ще на 3 коп. Євро додало 3 коп. Польський злотий - 2 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США — 42,40 (+3 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,94 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,58 (+2 коп.)

Зауважимо, офіційний курс долара на сьогодні - це новий історичний максимум вартості американської валюти щодо гривні. Попередній рекорд було зафіксовано 25 листопада, коли курс сягнув 42,37 грн.

Як повідомлялося, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що в Україні буде з курсом долара і євро до кінця листопада. Банкір каже, що у цей період, а також у грудні, традиційно набирає обертів сезон закупів, тому зменшується інтерес до валютних операцій.