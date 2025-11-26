- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 340
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 26 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий
Американський долар оновив свій історичний максимум щодо гривні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 26 листопада. Долар зріс ще на 3 коп. Євро додало 3 коп. Польський злотий - 2 коп.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 42,40 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,94 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,58 (+2 коп.)
Зауважимо, офіційний курс долара на сьогодні - це новий історичний максимум вартості американської валюти щодо гривні. Попередній рекорд було зафіксовано 25 листопада, коли курс сягнув 42,37 грн.
Як повідомлялося, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що в Україні буде з курсом долара і євро до кінця листопада. Банкір каже, що у цей період, а також у грудні, традиційно набирає обертів сезон закупів, тому зменшується інтерес до валютних операцій.