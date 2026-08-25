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Курс валют на 26 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Американський долар впав у ціні в Україні.
Національний банк України оприлюднив курс валют на середу, 26 серпня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 44,67 грн. Також знизилися показник євро та злотого — на 7 та 1 копійки відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,67 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро — 52,08 (-7 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,09 (-1 коп.).
Як ми писали, експерти радять не робити ставку лише на долар, а розподіляти заощадження між різними інструментами. Одні фахівці вважають валюту своєрідним «страхуванням» від ризиків і радять збільшити її частку, інші зазначають вищу прибутковість гривневих ОВДП. За розрахунками економіста Олега Пендзіна, за 19 місяців інвестиції в ОВДП могли принести в 3,15 раза більше, ніж регулярне придбання готівкового долара. Водночас експерти радять враховувати власні фінансові цілі та не сприймати валюту як спосіб швидкого заробітку.