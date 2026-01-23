ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 26 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на понеділок, 26 січня.

Курс валют.

НБУ встановив курс валют на понеділок, 26 січня. / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 26 січня. Долар зменшився на коп. Євро додав ще 13 коп., а злотий зріс на 4 коп.

Про це повідомили на сайті Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,13 (-3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,65 (+13коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,04 (+4 коп.)

Як повідомлялося, останнім часом Національний банк почав помітно девальвувати гривню - долар та євро зростають. Так, долар швидко подолав позначку у 43 гривні і прагне до 44 грн, євро майже досяг 51 грн за одиницю.

