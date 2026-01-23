- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 101
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 26 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
НБУ встановив курс валют на понеділок, 26 січня.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 26 січня. Долар зменшився на 3 коп. Євро додав ще 13 коп., а злотий зріс на 4 коп.
Про це повідомили на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 43,13 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,65 (+13коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,04 (+4 коп.)
Як повідомлялося, останнім часом Національний банк почав помітно девальвувати гривню - долар та євро зростають. Так, долар швидко подолав позначку у 43 гривні і прагне до 44 грн, євро майже досяг 51 грн за одиницю.