Курс валют на 26 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на понеділок, 26 січня. / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 26 січня. Долар зменшився на 3 коп. Євро додав ще 13 коп., а злотий зріс на 4 коп.

Про це повідомили на сайті Національного банку.

Курс долара

1 долар США — 43,13 (-3 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,65 (+13коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,04 (+4 коп.)

Як повідомлялося, останнім часом Національний банк почав помітно девальвувати гривню - долар та євро зростають. Так, долар швидко подолав позначку у 43 гривні і прагне до 44 грн, євро майже досяг 51 грн за одиницю.

