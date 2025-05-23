Курс валют на 26 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на понеділок, 26 травня. / © УНІАН

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НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 26 травня. Долар додав 1 коп. Євро зріс на 7 коп. Вартість злотого зменшилася на 3 коп.

Про це повідомили на сайті регулятора.

Курс долара

1 долар США — 41,50 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро — 46,99 (+7 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,02 (-3 коп.)

Нагадаємо, Мінфін повідомляв, що мінімальна зарплата в Україні зросте до 10 тисяч гривень. Однак 2025 року від підвищення мінімалки вирішили відмовитися, наразі вона становить 8000 гривень. Зростання до позначки у 10 тисяч гривень очікується аж 2028 року.

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Дата публікації 21:06, 11.05.25 Кількість переглядів 93 Жах! Мертві родичі зниклих безвісти отримують виплати, поки дружини героїв бідують!