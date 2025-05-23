- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 179
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 26 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Гривня незначно послабшала щодо долара та євро.
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 26 травня. Долар додав 1 коп. Євро зріс на 7 коп. Вартість злотого зменшилася на 3 коп.
Про це повідомили на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США — 41,50 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро — 46,99 (+7 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,02 (-3 коп.)
Нагадаємо, Мінфін повідомляв, що мінімальна зарплата в Україні зросте до 10 тисяч гривень. Однак 2025 року від підвищення мінімалки вирішили відмовитися, наразі вона становить 8000 гривень. Зростання до позначки у 10 тисяч гривень очікується аж 2028 року.