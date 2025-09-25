ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 26 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня послабилася щодо іноземної валюти.

Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на п’ятницю, 26 вересня. / © pixabay.com

Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 26 вересня. Долар додав ще 8 коп. Євро зріс на 6 коп. Польський злотий - на 2 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,49 (+8 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,71 (+6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,42 (+2 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, яким буде курс долара на початку жовтня. Попередньо, на валютному ринку курсових гойдалок не передбачається. На ринку діє режим керованої гнучкості, що відбивається на курсі долара і характеризується незначними поточними змінами. Натомість вартість євро змінюватиметься більш активно.

