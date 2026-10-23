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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
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Курс валют на 26 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Після вихідних долар та євро стрімко злетять у ціні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют в Україні.

Курс валют в Україні / © unsplash.com

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 26 жовтня. Долар злетів на 15 коп, євро підвищився ще на 14 коп, водночас польський злотий втратив 3 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 45,20 (+15 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,57 (+14 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий— 11,51 (-3 коп.)

Водночас у Національному банку відповіли на побоювання щодо можливого злету курсу долара до позначки 50 грн. Заступник голови НБУ Володимир Лепушинський заявив, що регулятор робить усе можливе для забезпечення стабільності національної валюти та контролю над цінами.

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