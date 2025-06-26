Курс валют на 27 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 27 червня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 8 копійок і становить 41,58 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,58 (-8 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,63 (+31 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,45 (+8 коп.)

Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий розповів, що зміни курсу долара залишаються прогнозованими й укладаються у межі, які очікували як учасники ринку, так і аналітики.

Що стосується євро, то його курс наразі визначається насамперед глобальними тенденціями — зокрема, співвідношенням пари долар/євро на світових ринках. У червні очікується, що курс євро коливатиметься в межах від 1,1 до 1,15 долара. Водночас Лєсовий наголошує: окрім суто економічних чинників, на курс валют може вплинути геополітична ситуація, зокрема конфлікт на Близькому Сході. Ескалація війни, особливо за участі США, може викликати нові хвилі нестабільності й позначитися на доларі.

Експерт підкреслює: воєнні ризики складно передбачити, адже вони можуть раптово змінити ситуацію як на регіональному, так і глобальному рівні. Геополітичні потрясіння, зокрема нові конфлікти, дестабілізують світову економіку і впливають на вартість основних валют.