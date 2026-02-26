- Дата публікації
-
- Гроші
- 137
- 1 хв
Курс валют на 27 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
У п’ятницю, 27 лютого, курс американського долара становитиме 43,20.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 27 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 4 копійки і становить 43,20 гривні. Змынилися й показники євро (додав 6 копыйок) та злотого (зріс на 1 копійку).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,20 (-4 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,02 (+6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,08 (+1 коп.)
Нагадаємо, за оцінкою банкіра, протягом наступного тижня в Україні на валютному ринку різких коливань курсу долара та євро не очікується. Як зазначив Тарас Лєсовий, зазвичай кінець лютого є перехідним періодом для валютного ринку. Ситуація має залишатися стабільною та контрольованою:
готівковий ринок: 43-43,75 грн/долар та 50-52 грн/євро;
міжбанк: 43-43,5 грн/долар та 50-52 грн/євро.