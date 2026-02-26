Курс валют на 27 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН

Реклама

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 27 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 4 копійки і становить 43,20 гривні. Змынилися й показники євро (додав 6 копыйок) та злотого (зріс на 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,20 (-4 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,02 (+6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,08 (+1 коп.)

Нагадаємо, за оцінкою банкіра, протягом наступного тижня в Україні на валютному ринку різких коливань курсу долара та євро не очікується. Як зазначив Тарас Лєсовий, зазвичай кінець лютого є перехідним періодом для валютного ринку. Ситуація має залишатися стабільною та контрольованою:

Реклама