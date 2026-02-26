ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 27 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

У п’ятницю, 27 лютого, курс американського долара становитиме 43,20.

Курс валют

Курс валют / © ТСН

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 27 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 4 копійки і становить 43,20 гривні. Змынилися й показники євро (додав 6 копыйок) та злотого (зріс на 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,20 (-4 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,02 (+6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,08 (+1 коп.)

Нагадаємо, за оцінкою банкіра, протягом наступного тижня в Україні на валютному ринку різких коливань курсу долара та євро не очікується. Як зазначив Тарас Лєсовий, зазвичай кінець лютого є перехідним періодом для валютного ринку. Ситуація має залишатися стабільною та контрольованою:

  • готівковий ринок: 43-43,75 грн/долар та 50-52 грн/євро;

  • міжбанк: 43-43,5 грн/долар та 50-52 грн/євро.

