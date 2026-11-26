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Курс валют на 27 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий
Іноземна валюта зменшилася у вартості.
Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 27 листопада. Долар зросте на 16 коп, євро додасть у ціні 18 коп., а польський злотий — 3 коп.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,10 грн (-17 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,49 грн (-4 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,04 грн (-1 коп.)
Нагадаємо, західні ЗМІ пишуть про те, що епоха долара під загрозою. Стратеги найбільших світових банків виокремили низку азійських валют, які стануть найперспективнішими 2027 року. Йдеться про південнокорейську вону, тайванський долар і малайзійський рингіт.
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