Курс валют / © УНІАН

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Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 27 листопада. Долар зросте на 16 коп, євро додасть у ціні 18 коп., а польський злотий — 3 коп.

Про це стало відомо з даних НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 45,10 грн (-17 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,49 грн (-4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,04 грн (-1 коп.)

Нагадаємо, західні ЗМІ пишуть про те, що епоха долара під загрозою. Стратеги найбільших світових банків виокремили низку азійських валют, які стануть найперспективнішими 2027 року. Йдеться про південнокорейську вону, тайванський долар і малайзійський рингіт.

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