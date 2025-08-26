- Дата публікації
- Гроші
- 235
- 1 хв
Курс валют на 27 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після стрімкого зростання напередодні - валюта втратила у ціні.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 27 серпня. Долар втратив 3 коп. Євро після стрімкого зростання зменшився на 21 коп. Польський злотий впав на 5 коп.
Про це повідомили у НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,40 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,47 (-21 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,32 (-5 коп.)
Нагадаємо, в Україні здорожчала земля. В липні 2025 року середня ціна гектара досягла 69 628 грн, що майже на 9 тисяч гривень більше, ніж у червні.