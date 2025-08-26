ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 27 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після стрімкого зростання напередодні - валюта втратила у ціні.

Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на середу, 27 серпня. / © Getty Images

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 27 серпня. Долар втратив 3 коп. Євро після стрімкого зростання зменшився на 21 коп. Польський злотий впав на 5 коп.

Про це повідомили у НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,40 (-3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,47 (-21 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,32 (-5 коп.)

Нагадаємо, в Україні здорожчала земля. В липні 2025 року середня ціна гектара досягла 69 628 грн, що майже на 9 тисяч гривень більше, ніж у червні.

