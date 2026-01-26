- Дата публікації
Категорія
- Гроші
448
1 хв
Курс валют на 27 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 27 січня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 43,12 гривні. Змінилися й показники євро (додав 41 копійку) та злотого (додав 9 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,12 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,06 (+41 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,13 (+9 коп.)
Раніше стало відомо, яким буде курс валют на понеділок, 26 січня.
Так, вартість долара зменшилася на 3 копійок, євро додав ще 13 копійок, злотий виріс на 4 копійки.
Показники відповідно 43,13, 50,65, 12,04.