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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 27 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта зросла. Гривня значно послабилася щодо євро.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на вівторок, 27 травня. / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 27 травня. Долар додав 7 коп. Євро злетів аж на 30 коп. Вартість злотого зросла на 9 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,57 (+7 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 47,29 (+7 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,13 (+9 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, яким буде курс долара в Україні до кінця травня. З його слів, загальні обставини ринку не зміняться.

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