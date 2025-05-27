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Курс валют на 27 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Валюта зросла. Гривня значно послабилася щодо євро.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 27 травня. Долар додав 7 коп. Євро злетів аж на 30 коп. Вартість злотого зросла на 9 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,57 (+7 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,29 (+7 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,13 (+9 коп.)
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, яким буде курс долара в Україні до кінця травня. З його слів, загальні обставини ринку не зміняться.