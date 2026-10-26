Курс валют на 27 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий

Актуальний курс валют в Україні / © ТСН

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Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 27 жовтня. Долар злетів на 34 коп, євро підвищився ще на 38 коп, а польський злотий — на 5 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 45,54 (+34 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,95 (+38 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,56 (+5 коп.)

Що буде з курсом долара

У Національному банку прокоментували ймовірність злету курсу долара до позначки 50 грн. Заступник голови НБУ Володимир Лепушинський заявив, що регулятор робить усе можливе для забезпечення стабільності національної валюти та контролю над цінами.

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Цікаво, що банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що буде з курсом долара і євро найближчими тижнями. На його думку, протягом 19–25 жовтня, попри ризики для гривні, різких коливань курсу не буде. Курс долара на міжбанку, ймовірно, коливатиметься в межах 44,85–45,25 грн, а євро — 50–51 грн.

Також економіст Володимир Власюк зробив прогноз, яким буде курс долара до кінця року. Ймовірно, він залишатиметься у межах 45–46 гривень.

Крім того, він припустив, чи "обвалиться" гривня. За його словами, до кінця 2026 року різкого обвалу гривні очікувати не варто. Однією з причин стабільності валютного ринку економіст назвав адаптацію української макроекономічної системи до умов війни, а стабільність на валютному ринку гарантується запасами міцності регулятора.

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