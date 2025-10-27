ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 27 жовтня: валюта різко здорожчала

Національний банк України на 10 копійок підняв курс долара до гривні.

Анастасія Павленко
Валюта додала у ціні

© Associated Press

Офіційний курс на 27 жовтня вперше від початку року встановили на рівні 41,99 грн за 1 долар.

Про це свідчать дані на сайті НБУ. Вищим курс долара був тільки 29 січня 2025 року — 42,01 грн.

Курс євро становить 48,76 грн. Це на 21 копійки вище, ніж учора.

Польський злотий виріс на 3 копійки. Офіційний курс встановили на рівні 11,49.

Чого очікувати від курсу поточного тижня, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

