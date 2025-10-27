- Дата публікації
Курс валют на 27 жовтня: валюта різко здорожчала
Національний банк України на 10 копійок підняв курс долара до гривні.
Офіційний курс на 27 жовтня вперше від початку року встановили на рівні 41,99 грн за 1 долар.
Про це свідчать дані на сайті НБУ. Вищим курс долара був тільки 29 січня 2025 року — 42,01 грн.
Курс євро становить 48,76 грн. Це на 21 копійки вище, ніж учора.
Польський злотий виріс на 3 копійки. Офіційний курс встановили на рівні 11,49.
Чого очікувати від курсу поточного тижня, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.